Эксперт: почему Европа инвестирует миллиарды в строительство украинских дорог

"Сегодня наблюдается избыток денег в Европе, и мы знаем, что во многих европейских странах положить деньги на счет значит получить отрицательный процент: то есть вы кладете деньги в банк, а у вас еще их отнимают. Поэтому ЕБРР, например, очень выгодно выделять кредиты Украине", - пояснил Березовец.

Он также отметил, что практика европейского кредитования применялась в странах, которые становились новыми членами ЕС, начиная от балтийских стран и заканчивая балканскими, которым были выделены сотни миллиардов евро на строительство дорог.

Тарас Березовец также объяснил, почему этот процесс кредитования является взаимовыгодным.

"Украине выгодно, что мы получаем деньги под низкий процент, имеем возможность строить дороги, плюс - надзор Европы, потому что когда они дают деньги, то осуществляют контроль за тем, чтобы эти деньги не разворовывались", - отметил политический эксперт.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что в этом году страна получила рекордное финансирование на обновление дорог в Украине - более 100 млрд грн, за которые будет восстановлено более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км местных дорог.