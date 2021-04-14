Експершому заступнику командира Керченського загону морської охорони ДПСУ повідомили про підозру у держзраді

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"Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідством встановлено, що у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин АР Крим, командиром Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України було здійснено маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова.

"У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, задля унеможливлення її захоплення російськими військовими", - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що підозрюваний, бажаючи підтримати РФ в окупації півострова Крим, надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини № 1472 Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України автобуси з представниками ЗС РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до зазначеної військової одиниці ЗС України.

Доповнення

Контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ повідомлено про підозру за дії, зокрема, підбурювання українських військових до держзради, під час окупації Криму.



