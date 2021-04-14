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Экс-первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны ГПСУ сообщили о подозрении в госизмене

Экс-первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны ГПСУ сообщили о подозрении в госизмене

Киев  •  УНН

 • 14278 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Цитата:

"Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя сообщено о подозрении бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следствием установлено, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командиром Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины были совершены маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова.

"В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который обязан был контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в г. Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый, желая поддержать РФ в оккупации полуострова Крым, отдал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию воинской части № 1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единице ВС Украины.

Дополнение

Контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота ВМФ ВС РФ сообщено о подозрении за действия, в частности, подстрекательство украинских военных к госизмене, во время оккупации Крыма.

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