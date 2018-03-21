Експедиція українських полярників вирушить до Антарктиди цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра, 22 березня, о 5 годині ранку за київським часом експедиція з 12 українських полярників вирушить з київського аеропорту "Жуляни" до наукової станції “Академік Вернадський” в Антарктиді в рамках 23-ї Української антарктичної експедиції. Про це під час прес-конференції в Києві розповів виконуючий обов'язки директора Національного наукового Антарктичного центру Євген Дикий, передає кореспондент УНН.
“Кожна експедиція складається з двох частин — зимівля та сезон. Зимівля — це 12 людей, які залишаються на цілий рік — 12 місяців, а іноді на 13-14, залежно від того, як організовано перезмінку. Команда — шестеро науковців, лікар і п’ятеро техніків, забезпечують життєдіяльність станції”, — розповів він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська експедиція в Антарктиці проведе п'ять нових досліджень
За його словами, є ще сезонний загін, він різний з року в рік, в залежності від можливості фінансування та доставки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станція "Академік Вернадський": досягнення українців і примхи життя під "озоновою діркою"
До основного складу входить три науковці метеорологи, два геофізики, два біологи, а також лікар-анестезіолог, кухар, системний адміністратор, системний механік та дизеліст.