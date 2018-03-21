Экспедиция украинских полярников отправится в Антарктиду на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра, 22 марта, в 5:00 утра по киевскому времени экспедиция из 12 украинских полярников отправится из киевского аэропорта "Жуляны" к научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде в рамках 23-й украинской антарктической экспедиции. Об этом во время пресс-конференции в Киеве рассказал исполняющий обязанности директора Национального научного Антарктического центра Евгений Дикий, передает корреспондент УНН.
"Каждая экспедиция состоит из двух частей - зимовка и сезон. Зимовка - это 12 человек, которые остаются на целый год - 12 месяцев, а иногда на 13-14, в зависимости от того, как организовано пересменку. Команда - шестеро ученых, врач и пятеро техников, обеспечивающих жизнедеятельность станции", - рассказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская экспедиция в Антарктике проведет пять новых исследований
По его словам, есть еще сезонный отряд, он разный из года в год, в зависимости от возможности финансирования и доставки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Станция "Академик Вернадский": достижения украинцев и причуды жизни под "озоновой дырой"
В основной состав входит три научные метеорологи, два геофизика, два биолога, а также врач-анестезиолог, повар, системный администратор, системный механик и дизелист.