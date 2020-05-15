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Екснаставник молодіжної збірної України очолив ФК "Чорноморець"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Одеський ФК "Чорноморець" здійснив заміну на тренерському містку, призначивши на нього Сергія Ковальця, інформує УНН з посиланням на сайт команди з Південної Пальміри.

Екснаставник молодіжної збірної України очолив ФК "Чорноморець"

Остап Маркевич і його тренерський штаб покинули “Чорноморець”, з ними були розірвані контракти з обопільної згоди сторін.

Новим головним тренером клубу став відомий фахівець Ковалець, який в середині 90-х захищав кольори команди “моряків”. Термін угоди розрахований на три роки.

“Будемо готуватися до продовження чемпіонату. Правда, ще не відомо, коли він відновиться. Рішення повинно бути прийнято на днях. З моїми помічниками визначимося трохи пізніше. Поки мені буде асистувати старший тренер „Чорноморця-2“ Андрій Ущаповський”, — сказав Ковалець.

Зауважимо, що фахівець з 2005 року розпочав тренерську роботу. Працював в “Борисфені” Бориспіль, “Металісті” Харків, ФК “Львів”, ФК “Олександрія”, “Оболоні” Київ, “Татране” (Прешов, Словаччина), “Металурзі” Запоріжжя, ФК “Тракай” (Литва), в 2012-2015 роках очолював молодіжну збірну України. До 2020 року був головним тренером “Оболоні-Бровар”.

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