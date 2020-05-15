Экс-наставник молодежной сборной Украины возглавил ФК "Черноморец"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Одесский ФК "Черноморец" осуществил замену на тренерском мостике, назначив на него Сергея Ковальца, информирует УНН со ссылкой на сайт команды из Южной Пальмиры.
Остап Маркевич и его тренерский штаб покинули “Черноморец”, с ними были разорваны контракты по обоюдному согласию сторон.
Новым главным тренером клуба стал известный специалист Ковалец, который в середине 90-х защищал цвета команды “моряков”. Срок соглашения рассчитан на три года.
“Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще неизвестно, когда он восстановится. Решение должно быть принято на днях. С моими помощниками определимся чуть позже. Пока мне будет ассистировать старший тренер „Черноморца-2“ Андрей Ущаповский”, — сказал Ковалец.
Заметим, что специалист с 2005 года начал тренерскую работу. Работал в “Борисфен” Борисполь, “Металлисте” Харьков, ФК “Львов”, ФК “Александрия”, “Оболони” Киев, “Татране” (Прешов, Словакия), “Металлурге” Запорожье, ФК “Тракай” (Литва), в 2012-2015 годах возглавлял молодежную сборную Украины. К 2020 году был главным тренером “Оболони-Бровар”.