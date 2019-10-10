Екснардепу повідомлено про підозру у недекларуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Детективи НАБУ повідомили про підозру у недекларуванні статків колишньому народному депутату. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
"9 жовтня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Оскільки на той момент екснардеп перебував у лікувальному закладі, повідомлення про підозру складено відповідно до ст. 276 КПК України та здійснено у порядку, передбаченому ст.135 Кримінального процесуального кодексу України, а саме – вручено близькій родичці та направлено за місцем проживання підозрюваного.
Слідство встановило, що екснардеп не зазначив у е-деклараціях за 2015 та 2016 роки факт наявності в нього фінансових зобов’язань перед АТ "УкрСиббанк". Зокрема, йдеться про такі суми:
∙ в декларації за 2015 рік: 149,97 тис. дол. США та 149,66 тис. євро;
∙ в декларації за 2016 рік: 467,51 тис. дол. США та 450,36 тис. євро;
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.
Нагадаємо, цього тижня прокуратурою міста Києва в межах провадження щодо заволодіння коштами банківської установи АТ “Укрсиббанк” повідомлено про підозру колишньому народному депутату України.