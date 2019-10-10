Экс-нардепу сообщено о подозрении в недекларировании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния бывшему народному депутату. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
"9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществляется в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого.
Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронных декларациях 2015 и 2016 годов факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, речь идет о таких суммах:
∙ в декларации 2015 года: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро;
∙ в декларации за 2016: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро;
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
Напомним, на этой неделе прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины.