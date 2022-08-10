Екснардепа-колаборанта від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 19041 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 47149 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 63333 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 73505 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 73028 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 73982 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 82561 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 217925 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148971 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172353 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 185422 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 73747 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95281 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 93768 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48033 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 217931 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 493574 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 443617 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 649957 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 770865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 2880 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 24983 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 48033 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 95281 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112763 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Екснардепа-колаборанта від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук

Екснардепа-колаборанта від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 164867 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Колишнього нардепа від "Партії регіонів" Ігоря Маркова, якого підозрюють у колабораційній діяльності, СБУ оголосила у міжнародний розшук. Також йому повідомили про підозру у нових злочинах. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів». Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі цей чоловік підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий «експерт», в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про «асвабадітєлєй», - зазначається в повідомленні.

Так, наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ.

«Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо», - інформує СБУ.

В СБУ зазначають, що у зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.

Доповнення

В червні колишньому народному депутату України від "Партії регіонів" Ігору Маркову повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95