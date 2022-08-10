Екснардепа-колаборанта від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук

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«СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів». Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі цей чоловік підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий «експерт», в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про «асвабадітєлєй», - зазначається в повідомленні.

Так, наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ.

«Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо», - інформує СБУ.

В СБУ зазначають, що у зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.

Доповнення

В червні колишньому народному депутату України від "Партії регіонів" Ігору Маркову повідомили про підозру у колабораційній діяльності.