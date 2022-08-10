Екснардепа-колаборанта від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголошено у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Колишнього нардепа від "Партії регіонів" Ігоря Маркова, якого підозрюють у колабораційній діяльності, СБУ оголосила у міжнародний розшук. Також йому повідомили про підозру у нових злочинах. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів». Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі цей чоловік підозрюється ще й за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ст. 436 (пропаганда війни);
▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
«В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий «експерт», в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію рф і транслював тези про «асвабадітєлєй», - зазначається в повідомленні.
Так, наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ.
«Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо», - інформує СБУ.
В СБУ зазначають, що у зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.
Доповнення
В червні колишньому народному депутату України від "Партії регіонів" Ігору Маркову повідомили про підозру у колабораційній діяльності.