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Бывший нардеп-коллаборант от "Партии регионов" Игорь Марков объявлен в международный розыск

Бывший нардеп-коллаборант от "Партии регионов" Игорь Марков объявлен в международный розыск

Киев • УНН

 • 164865 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Бывшего нардепа от "Партии регионов" Игоря Маркова, подозреваемого в коллаборационной деятельности, СБУ объявила в международный розыск. Также ему сообщили о подозрении в новых преступлениях. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа-коллаборанта от «Партии регионов». Следователи Службы безопасности собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о подозрении в новых преступлениях бывшему народному депутату от «Партии регионов», который в июне уже был обвинен в коллаборационной деятельности», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в настоящее время этот мужчина подозревается еще и по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ст. 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

«В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый «эксперт», в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию рф и транслировал тезисы об «освободителе», - отмечается в сообщении.

Так, сейчас завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ.

«Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта находятся факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и т.д.», - информирует СБУ.

В СБУ отмечают, что в связи с объявлением в международный розыск теперь это лицо не въездное в цивилизованные страны.

Дополнение

В июне бывшему народному депутату Украины от "Партии регионов" Игорю Маркову сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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