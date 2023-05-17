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Ексміністру Насалику змінили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці змінили підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику на зловживання службовим становищем. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора.

Цитата

"... повідомлено про підозру колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля та зміну раніше повідомленої підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості України", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Деталі

За даними слідства, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових.

"Із 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин", - зазначається в повідомленні.

ОГП також повідомляє, що за дорученням підозрюваних укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно «списували» кошти.

"Через їх дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн надходжень", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою "всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження".

Нагадаємо

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у лютому повідомляв, що ДБР повідомило йому про підозру.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд закрив іншу справу Насалика.

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