Ексміністру Насалику змінили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці змінили підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику на зловживання службовим становищем. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора.
Цитата
"... повідомлено про підозру колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля та зміну раніше повідомленої підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості України", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).
Деталі
За даними слідства, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових.
"Із 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин", - зазначається в повідомленні.
ОГП також повідомляє, що за дорученням підозрюваних укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно «списували» кошти.
"Через їх дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн надходжень", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою "всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження".
Нагадаємо
Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у лютому повідомляв, що ДБР повідомило йому про підозру.
У 2021 році Вищий антикорупційний суд закрив іншу справу Насалика.