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ВАКС повторно закрив справу про брехню у декларації ексміністра Насалика

ВАКС повторно закрив справу про брехню у декларації ексміністра Насалика

Київ • УНН

 • 25804 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд повторно закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Цитата

“У четвер, 1 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у підготовчому судовому засіданні прокурор подав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України. Він зазначив, що розгляд даної справи не може бути продовжений, оскільки 27.10.2020 Конституційний Суд України ухвалив рішення, яким визнано статтю 366-1 КК України такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною).

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, який набув чинності 30.12.2020, статтю 366-1 виключено з Кримінального кодексу України.

Зазначається, що сторона захисту та сам обвинувачений заперечували проти задоволення такого клопотання прокурора, зазначивши, що на їх думку, визнання статті 366-1 КК України неконституційною та її подальше скасування має своїм правовим наслідком ухвалення судом виправдувального вироку, який повинен мати реабілітуючий характер, а відтак наполягали на подальшому розгляді справи. Сторона захисту висловила позицію, що обвинувачений має право на справедливий суд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також вони зазначали, що тривале кримінальне переслідування через широке висвітлення у ЗМІ завдало шкоди репутації обвинуваченого, а закриття кримінального провадження ухвалою ВАКС від 24 листопада 2020 року жодним чином не сприяло її відновленню.

“Дослідивши надані матеріали та заслухавши учасників судового процесу, колегія суддів зазначила, що ст. 284 КПК України визначено вичерпний перелік випадків, за яких закривається кримінальне провадження та провадження щодо юридичної особи, й зокрема, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК, кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою”, — інформує ВАКС.

Зазначається, що нормами КПК прямо передбачена можливість закриття кримінального провадження на підставі п. 4 частини 1 ст. 284 КПК під час підготовчого судового провадження.

Що було раніше

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу про закриття справи щодо ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика про брехню у декларації та призначила новий розгляд справи.

Перед тим Вищий антикорупційний суд закривав справу Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.

Як раніше повідомляв УНН, детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, який “забув” задекларувати 1,249 млн доларів.

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