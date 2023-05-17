Экс-министру Насалику изменили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правоохранители изменили подозрение экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику на злоупотребление служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.
Цитата
"... сообщено о подозрении бывшему руководителю нефтегазового Департамента Минэнергоугля и изменении ранее сообщенного подозрения экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что им инкриминируется злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Детали
По данным следствия, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих.
"Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует цели договорных отношений", - отмечается в сообщении.
ОГП также сообщает, что по поручению подозреваемых заключены убыточные для государства сделки со структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию государственного имущества искусственно «списывали» средства.
"Из-за их действий с мая 2017 года по декабрь 2020 года бюджет недополучил 1,55 млрд грн поступлений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия с целью "всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".
Напомним
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в феврале сообщал, что ГБР сообщило ему о подозрении.
В 2021 году Высший антикоррупционный суд закрыл другое дело Насалика.