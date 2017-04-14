Екскурсії до затонулого “Титаніка” почнуть проводити наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Наступного року компанія “OceanGate” почне проводити серію тижневих турів на дно Атлантичного океану на екскурсію до затонулого “Титаніка”, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
Так, тижневий тур буде коштувати 105 тис. доларів, однак сама екскурсія буде помітно відрізнятися від звичайних туристичних турів. З туристами на дно океану відправляться підводні археологи та морські біологи.
Зазначається, що за один раз можуть пірнати 5 людей, три з яких — інженери та слідчі.
Як повідомляв УНН, у Китаї збудують повномасштабну копію “Титаніка”.