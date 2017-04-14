Экскурсии к затонувшему "Титанику" начнут проводить в следующем году

Так, недельный тур будет стоить 105 тыс. долларов, однако сама экскурсия будет заметно отличаться от обычных туристических туров. С туристами на дно океана отправятся подводные археологи и морские биологи.

Отмечается, что за один раз могут нырять 5 человек, три из которых - инженеры и следователи.

Как сообщал УНН, в Китае построят полномасштабную копию "Титаника".