Экскурсии к затонувшему "Титанику" начнут проводить в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В следующем году компания "OceanGate" начнет проводить серию недельных туров на дно Атлантического океана на экскурсию к затонувшему "Титанику", передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Так, недельный тур будет стоить 105 тыс. долларов, однако сама экскурсия будет заметно отличаться от обычных туристических туров. С туристами на дно океана отправятся подводные археологи и морские биологи.
Отмечается, что за один раз могут нырять 5 человек, три из которых - инженеры и следователи.
Как сообщал УНН, в Китае построят полномасштабную копию "Титаника".