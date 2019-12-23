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Екскерівництву правління АТ “Дельта Банк” оголошено підозри у розкраданні 4,4 млрд грн

Екскерівництву правління АТ “Дельта Банк” оголошено підозри у розкраданні 4,4 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру екс керівництву правління АТ “Дельта Банк” у розкраданні 4,4 млрд гривень — колишній Голові ради директорів АТ “Дельта Банк”, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ “Дельта Банк” та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Правоохоронці встановили, посадові особи АТ “Дельта Банк” незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними поліції, службові особи АТ “Дельта Банк”, для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

"Такі дії стали підставою визнання АТ “Дельта Банк” неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію. Згідно висновків судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ “Дельта Банк” збитки в сумі 4,4 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ “Дельта Банк” до такої протиправної діяльності, додали у поліції.

Нагадаємо, на активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт.

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