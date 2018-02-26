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Екскаватор перекинувся у воду на Прикарпатті: загинула людина

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У місті Надвірна Івано-Франківської області напередодні загинув екскаваторник через перекидання транспортного засобу у водоймище. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, передає УНН.

"Прибувши на місце події, правоохоронцями було встановлено, що під час виконання робіт на підприємстві "Нафтохімік Прикарпаття" з розчищення снігу та льоду на водоочисних спорудах, 39-річний екскаваторник, житель району, перекинувся у заповнений відстійник для води, внаслідок чого загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу Украни. Триває слідство.

Нагадаємо, під час ДТП у Львові водій мікроавтобуса насмерть збив 10-річну дитину.

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