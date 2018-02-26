Экскаватор перевернулся в воду в Ивано-Франковской области: погиб человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60185 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72762 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75641 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106395 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100125 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104406 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111397 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122756 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Экскаватор перевернулся в воду в Ивано-Франковской области: погиб человек

Экскаватор перевернулся в воду в Ивано-Франковской области: погиб человек

Киев  •  УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В городе Надворная Ивано-Франковской области накануне погиб экскаваторщик из-за опрокидывания транспортного средства в водоем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в области, передает УНН.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время выполнения работ на предприятии "Нефтехимик Прикарпатья" по расчистке снега и льда на водоочистных сооружениях, 39-летний экскаваторщик, житель района, перевернулся в заполненный отстойник для воды, в результате чего погиб на месте события", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украны. Продолжается следствие.

Напомним, в ДТП во Львове водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнего ребенка.

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