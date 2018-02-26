Экскаватор перевернулся в воду в Ивано-Франковской области: погиб человек

"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время выполнения работ на предприятии "Нефтехимик Прикарпатья" по расчистке снега и льда на водоочистных сооружениях, 39-летний экскаваторщик, житель района, перевернулся в заполненный отстойник для воды, в результате чего погиб на месте события", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украны. Продолжается следствие.

Напомним, в ДТП во Львове водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнего ребенка.