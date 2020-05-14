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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Ексгравець "Шахтаря" потрапив до числа кращих виконавців штрафних в історії футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Портал "Sport360" склав символічну збірну кращих виконавців штрафних ударів в історії футболу, передає УНН.

Ексгравець "Шахтаря" потрапив до числа кращих виконавців штрафних в історії футболу

Колишній капітан донецького “Шахтаря” Даріо Срна посів місце на правому фланзі оборони.

Також до збірної кращих потрапили:

Рожеріо Сені, Рональд Куман, Сініша Михайлович, Роберто Карлос, Девід Бекхем, Жуніньо, Зіко, Роналдіньо, Дієго Марадона і Пеле.

Зауважимо, що хорват, який завершив професійну кар’єру минулого літа, відіграв 494 матчі (45 голів, 121 асист) ща “гірників” у період з 2003 по 2018 роки.

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