Экс-игрок "Шахтера" попал в число лучших исполнителей штрафных в истории футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Портал "Sport360" составил символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола, передает УНН.
Бывший капитан донецкого “Шахтера” Дарио Срна занял место на правом фланге обороны.
Также в сборную лучших попали:
Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.
Заметим, что хорват, который завершил профессиональную карьеру прошлым летом, сыграл 494 матча (45 голов, 121 ассист) ща “горняков” в период с 2003 по 2018 годы.