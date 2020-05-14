Экс-игрок "Шахтера" попал в число лучших исполнителей штрафных в истории футбола

Бывший капитан донецкого “Шахтера” Дарио Срна занял место на правом фланге обороны.

Также в сборную лучших попали:

Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.

Заметим, что хорват, который завершил профессиональную карьеру прошлым летом, сыграл 494 матча (45 голов, 121 ассист) ща “горняков” в период с 2003 по 2018 годы.