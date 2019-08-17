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Ексгравець "Шахтаря" оформив переможний гол в матчі АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На стадіоні "Гудісон Парк" відбулося одне із протистоянь 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги в якому "Евертон" приймав "Уотфорд", повідомляє кореспондент УНН.

Єдине взяття воріт у матчі відбулося на 10-й хвилині. Колишній легіонер донецького "Шахтаря" Бернард на лівому фланзі отримав діагональ від Люка Діня, увійшов до штрафної і з-під ноги оборонця пробив у нижній ближній кут – 1:0.

Відзначимо, що для "ірисок" дана звитяга стала першою в сезоні. Команда має 4 очки в активі.

Додамо, Бернард провів за "Шахтар" п'ять сезонів в яких сумарно відіграв 157 матчів в яких забив 28 голів при 35 асистах.

Українські Національні Новини

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