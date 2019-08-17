Экс-игрок "Шахтера" оформил победный гол в матче АПЛ

Единственное взятие ворот в матче произошло на 10-й минуте. Бывший легионер донецкого “Шахтера” Бернард на левом фланге получил диагональ от Люка Диня, вошел в штрафную и из-под ноги защитника пробил в нижний ближний угол — 1:0.

Отметим, что для “ирисок” данная победа стала первой в сезоне. Команда имеет 4 очка в активе.

Добавим, Бернард провел за “Шахтер” пять сезонов в которых суммарно отыграл 157 матчей в которых забил 28 голов при 35 ассистов.