Ексголову дільничної виборчої комісії судитимуть за проведення “референдуму” у 2014 році

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України стосовно жінки, яка вчинила умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканка с. Покровське Бахмутського району, будучи головою так званої дільничної виборчої комісії, розташованої у будівлі місцевого будинку культури, особисто координувала дії підлеглих членів комісії під час організації та проведення на території міста незаконного референдуму з визнання самостійності “ДНР”.

Нагадаємо, двох осіб судитимуть за участь у незаконному “референдумі” 2014 року на Луганщині.