Ексголову дільничної виборчої комісії судитимуть за проведення “референдуму” у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно ексголови дільничної виборчої комісії, яку підозрюють у проведенні незаконного референдуму з визнання самостійності “ДНР” у 2014 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України стосовно жінки, яка вчинила умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканка с. Покровське Бахмутського району, будучи головою так званої дільничної виборчої комісії, розташованої у будівлі місцевого будинку культури, особисто координувала дії підлеглих членів комісії під час організації та проведення на території міста незаконного референдуму з визнання самостійності “ДНР”.
Нагадаємо, двох осіб судитимуть за участь у незаконному “референдумі” 2014 року на Луганщині.