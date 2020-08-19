Экс-главу участковой избирательной комиссии будут судить за проведение "референдума" в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-главы участковой избирательной комиссии, которую подозревают в проведении незаконного референдума по признанию самостоятельности "ДНР" в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины в отношении женщины, которая совершила умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница с. Покровское Бахмутского района, будучи председателем так называемой участковой избирательной комиссии, расположенной в здании местного дома культуры, лично координировал действия подчиненных членов комиссии при организации и проведении на территории города незаконного референдума по признанию самостоятельности “ДНР”.
Напомним, двух человек будут судить за участие в незаконном “референдуме” 2014 году на Луганщине.