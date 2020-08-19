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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98600 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123492 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105480 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125351 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100742 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101643 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103776 просмотра

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Экс-главу участковой избирательной комиссии будут судить за проведение "референдума" в 2014 году

Экс-главу участковой избирательной комиссии будут судить за проведение "референдума" в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 8746 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-главы участковой избирательной комиссии, которую подозревают в проведении незаконного референдума по признанию самостоятельности "ДНР" в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины в отношении женщины, которая совершила умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница с. Покровское Бахмутского района, будучи председателем так называемой участковой избирательной комиссии, расположенной в здании местного дома культуры, лично координировал действия подчиненных членов комиссии при организации и проведении на территории города незаконного референдума по признанию самостоятельности “ДНР”.

Напомним, двух человек будут судить за участие в незаконном “референдуме” 2014 году на Луганщине.

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