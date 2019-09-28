Ексголова спецслужб Узбекистану засуджений до 18 років в'язниці

"Військовий суд Узбекистану 27 вересня зачитав вирок колишньому голові Служби державної безпеки (СДБ) Іхтійору Абдуллаєву і членам створеного ним злочинного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила пресслужба Верховного суду республіки, Іхтійор Абдуллаєв визнаний винним в організації злочинного співтовариства, отриманні хабарів, укладанні угод всупереч інтересам Узбекистану, вимаганні, розкраданні чужого майна, порушення митного законодавства в особливо великих розмірах, в інтересах організованої групи і злочинного співтовариства і ряді інших злочинів, шляхом зловживання посадовими повноваженнями.

Йому призначено покарання у вигляді 18 років позбавлення волі.

Крім того, вироком Військового суду республіки колишній заступник голови СДБ Джахонгір Ігамов отримав 16 років колонії; колишній радник голови СДБ Алішер Ішанходжаев - 17 років; колишній заступник прокурора міста Ташкент Йоркін Абдуллаєв - 14 років; колишній заступник начальника управління по роботі з кадрами Міністерства юстиції Юсуфбой Ходжаєв - 8 років; ексзаступник генпрокурора Гайрат Хідоятов - 5 років; ексзаступник голови Верховного суду Баходір Дехканов - 5 років.

Колишній прокурор Наманганскої області Улугбек Тошев засуджений до 5 років ув'язнення з позбавленням права займати посадові та матеріально-відповідальні положення на певні терміни.

Решті 15 підсудним теж були призначені покарання з урахуванням тяжкості і суспільної небезпеки їхніх дій, а також ролі в скоєних злочинах, повідомили в пресслужбі суду.

Зазначимо, Іхтійор Абдуллаєв займав посаду голови СГБ Узбекистану в 2018-2019 роках. До цього, з 2015-го протягом трьох років був генеральним прокурором Узбекистану. Раніше займав пост сенатора Олій Мажлісу Узбекистану.

Іхтійор Абдуллаєв був звільнений з посади голови СГБ 11 лютого цього року. Тоді в прес-службі президента заявили, що за останній рік Абдуллаєв переніс дві операції на хребті і звільнився "за станом здоров'я". Однак на наступний день стало відомо, що на колишнього главу СГБ завели справу за звинуваченням в корупції. Генпрокуратура підтвердила цю інформацію лише через чотири місяці.

Нагадаємо, в березні цього року в Узбекистані перевели до колонії загального режиму дочку першого президента Іслама Карімова - Гульнару Карімову, яка до того відбувала покарання у вигляді домашнього арешту.