Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ

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«Керолін Норденґріп була депутаткою шведського парламенту – Риксдаґу – з 2018-го по 2022 рік від партії «Шведські демократи», а нині підписала контракт зі Збройними силами України та служитиме в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що Керолін вже готується до відправлення на передову, хоча минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні. Та кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.

«Для мене все почалось ще у Риксдаґу, на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? (у шведському парламенті – ред.) Я ж військова!», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – додає Керолін.

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На запитання про зарплатню, Керолін відповіла, що щомісячно отримувала близько 7 тисяч євро.

Зазначається, що при цьому торік у березні вона добровільно провела в Україні 6 тижнів, зокрема у Київській області, а потім, як каже, через роботу у шведському парламенті, змушена була повернутися додому. Проте думки про службу в ЗСУ її не полишали.

Наразі ексдепутатка пройшла перевірки та відбір до лав українського війська, і вже працює інструкторкою для новобранців у 47 ОМБр «Маґура».

«У цій бригаді служить ще один швед… Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада…Я у піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася й у шведській армії», - розповіла Керолін.

Доповнення

Громадянин Японії, колишній член відомої злочинної організації – якудзи, на позивний Харусан, приїхав воювати за незалежність України.