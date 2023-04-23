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Экс-депутат шведского парламента присоединилась к ВСУ

Экс-депутат шведского парламента присоединилась к ВСУ

Киев • УНН

 • 758734 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бывший депутат шведского парламента Кэролин Норденгрип от партии «Шведские демократы» подписала контракт и вступила в ряды ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

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«Кэролин Норденгрип была депутатом шведского парламента – Риксдага – с 2018-го по 2022 год от партии «Шведские демократы», а ныне подписала контракт с Вооруженными силами Украины и будет служить в 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Кэролин уже готовится к отправке на передовую, хотя прошлые 15 лет связывала свою жизнь исключительно с политикой в родной стране. Но кардинально изменить жизнь решила в прошлом году, после увиденных и услышанных новостей об Ирпене и Буче.

«Для меня все началось еще в Риксдаге, на встрече, буквально на 2-й день после начала полномасштабной войны. Ваш посол был в Швеции и он рассказывал нам, какая ситуация в Украине. И я так хорошо помню момент, когда я опустила глаза, посмотрела на свой недешевый костюм и подумала: «Что я здесь делаю? (в шведском парламенте – ред.) Я же военная!», и буквально через неделю я уже была в Украине», – добавляет Кэролин.

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На вопрос о зарплате, Кэролин ответила, что ежемесячно получала около 7 тысяч евро.
Отмечается, что при этом в марте прошлого года она добровольно провела в Украине 6 недель, в частности в Киевской области, а затем, как говорит, из-за работы в шведском парламенте, вынуждена была вернуться домой. Однако мысли о службе в ВСУ ее не оставляли.

Сейчас экс-депутат прошла проверки и отбор в ряды украинской армии, и уже работает инструктором для новобранцев в 47 ОМБр «Магура».

«В этой бригаде служит еще один швед… Я приехала к ним, прошла испытательный период, и через несколько месяцев они сказали, что довольны моей работой и хотят оставить меня тренером учебного подразделения. И мне очень нравится работать с ними, это отличная бригада…Я в пехоте. Так что я стрелок. Этим я занималась и в шведской армии», - рассказала Кэролин.

Дополнение

Гражданин Японии, бывший член известной преступной организации – якудзи, с позывным Харусан, приехал воевать за независимость Украины.

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