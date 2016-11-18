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Екс-заступнику керівника "Міських теплових мереж" оголошено підозру на Запоріжжі

Екс-заступнику керівника "Міських теплових мереж" оголошено підозру на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 9591 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишньому заступнику керівника концерну “Міські теплові мережі” оголошено підозру у завданні збитків державі на суму 5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Встановлено, що концерн “Міські теплові мережі” в особі першого заступника генерального директора, підписав договір про заміну кредитора із одним із товариств, відповідно до якого концерн “МТМ” отримував право вимоги фактично безнадійного боргу підприємства — банкрута з Луганської області. При цьому комунальне підприємство зобов’язалось розрахуватись з товариством “живими” грошима.

У подальшому перший заступник генерального директора концерну “МТМ” погодив списання з рахунків концерну на користь товариства грошових коштів на 5 млн грн.

Разом з тим повідомляється, що на момент підписання збиткового договору, метою якого було виведення грошових коштів з комунального підприємства, заборгованість концерну “МТМ” перед НАК “Нафтогаз” становила близько 500 млн грн.

Посадовцю оголошено про підозру за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Максимальна санкція статті передбачає шість років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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