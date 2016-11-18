Экс-заместителю руководителя "Городских тепловых сетей" объявили подозрение в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшему заместителю руководителя концерна "Городские тепловые сети" объявлено подозрение в нанесении ущерба государству на сумму 5 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Установлено, что концерн "Городские тепловые сети" в лице первого заместителя генерального директора, подписал договор о замене кредитора с одним из обществ, согласно которому концерн "МТМ" получал право требования фактически безнадежного долга предприятия - банкрота из Луганской области. При этом коммунальное предприятие обязалось рассчитаться с обществом "живыми" деньгами.
В дальнейшем первый заместитель генерального директора концерна "МТМ" согласовал списание со счетов концерна в пользу общества денежных средств на 5 млн грн.
Вместе с тем сообщается, что на момент подписания убыточного договора, целью которого было выведение денежных средств из коммунального предприятия, задолженность концерна "МТМ" перед НАК "Нафтогаз" составляла около 500 млн грн.
Должностному лицу объявили о подозрении по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.