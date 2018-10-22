Екс-тренер збірної України та "Динамо" став в.о головного тренера "Спартака"

Зазначено, що за підсумки минулого сезону робота Каррери була визнана незадовільною: жодна з поставлених завдань не була виконана. А результати і гра команди в нинішньому сезоні показали, що тенденції до поліпшення немає.



Таким чином, виконуючим обов'язки головного тренера призначений іспанець Рауль Ріанчо.



Зауважимо, що Ріанчо свого часу з сезону 2013-14 по 2015-16 років був асистентом Сергія Реброва в "Динамо", а сезон 2016-17 по 2017/18 років був помічником Андрія Шевченка в збірній України.



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