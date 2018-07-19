Екс-тренер збірної України очолив МБК "Миколаїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Новим головним тренером клубу Української Суперліги МБК “Миколаїв” призначений 47-річний Віталій Черній. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
Даний фахівець нині займає пост помічника головного тренера збірної України, а також головного тренера юнацької збірної України (U-16). Крім того, в минулому сезоні він був помічником головного тренера литовського “Літкабеліса” з Паневежисі, (а якийсь час виконуючим обов’язки головного тренера) з яким зайняв четверте місце в чемпіонаті Литви.
Також Черній був головним тренером збірної України (призначили в 2010-му), “Будівельника”, БК “Київ”, грузинського “Сухумі”.
Зауважимо, що за рішенням Чернія, його помічником в МБК “Миколаїв” стане Володимир Полях, який в попередньому чемпіонаті був головним тренером команди. Тренером по фізичній підготовці залишився Юрій Сергієнко.
Нагадаємо, що у минулому сезоні миколаївці зуміли добратися до півфіналу Суперліги.