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Екс-тренер збірної України очолив МБК "Миколаїв"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Новим головним тренером клубу Української Суперліги МБК “Миколаїв” призначений 47-річний Віталій Черній. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.

Даний фахівець нині займає пост помічника головного тренера збірної України, а також головного тренера юнацької збірної України (U-16). Крім того, в минулому сезоні він був помічником головного тренера литовського “Літкабеліса” з Паневежисі, (а якийсь час виконуючим обов’язки головного тренера) з яким зайняв четверте місце в чемпіонаті Литви.

Також Черній був головним тренером збірної України (призначили в 2010-му), “Будівельника”, БК “Київ”, грузинського “Сухумі”.

Зауважимо, що за рішенням Чернія, його помічником в МБК “Миколаїв” стане Володимир Полях, який в попередньому чемпіонаті був головним тренером команди. Тренером по фізичній підготовці залишився Юрій Сергієнко.

Нагадаємо, що у минулому сезоні миколаївці зуміли добратися до півфіналу Суперліги.

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