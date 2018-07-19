Экс-тренер сборной Украины возглавил МБК "Николаев"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Новым главным тренером клуба Украинской Суперлиги МБК “Николаев” предназначен 47-летний Виталий Черний. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Данный специалист ныне занимает пост помощника главного тренера сборной Украины, а также главного тренера юношеской сборной Украины (U-16). Кроме того, в прошлом сезоне он был помощником главного тренера литовского “Литкабелиса” с Паневежисе (а время исполняющим обязанности главного тренера) с которым занял четвертое место в чемпионате Литвы.
Также Черний был главным тренером сборной Украины (назначили в 2010-м), “Будивельника”, БК “Киев”, грузинского “Сухуми”.
Заметим, что по решению Черния, его помощником в МБК “Николаев” станет Владимир Полях, который в предыдущем чемпионате был главным тренером команды. Тренером по физической подготовке остался Юрий Сергиенко.
Напомним, что в прошлом сезоне николаевцы сумели добраться до полуфинала Суперлиги.