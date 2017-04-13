Екс-співробітників Державної фіскальної служби засуджено на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Двох колишніх службовців Державної фіскальної служби засуджено у Київській області до 7 та 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено спецзвання "майор". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення прокуратурою Київської області двох колишніх фіскалів засуджено за хабарництво до реального позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Київської області доведено вину двох колишнього старших оперуповноважених з особливо важливих справ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, фіскали отримали від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду у розмірі 43 тис. гривень за безперешкодне митне оформлення та відправлення через державний кордон контейнерів з пиломатеріалами. Після отримання вказаної суми правопорушників було затримано правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН 13 квітня, затриманому на хабарі податківцю на Запоріжжі обрано запобіжний захід.