Экс-сотрудников Государственной фискальной службы осудили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Двое бывших служащих Государственной фискальной службы осуждені в Киевской области до 7 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишены специального звания "майор". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Благодаря качественному поддержанию государственного обвинения прокуратурой Киевской области двух бывших фискалов осудили за взяточничество к реальному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Киевской области доказана вина двух бывшего старших оперуполномоченных по особо важным делам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, фискалы получили от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду в размере 43 тыс. грн за беспрепятственное таможенное оформление и отправление через государственную границу контейнеров с пиломатериалами. После получения указанной суммы правонарушителей были задержаны правоохранительными органами.
Как сообщал УНН 13 апреля, задержанному на взятке налоговику в Запорожье избрана мера пресечения.