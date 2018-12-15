Екс-радник передвиборчого штабу Трампа заявив, що буде балотуватися у Конгрес США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Колишній радник передвиборчого штабу Дональда Трампа Джордж Пападопулос, який минулого тижня був звільнений з в’язниці, має намір балотуватися в Палату представників Конгресу США. Про це він повідомив в Twitter, інформує УНН.
“Це правда. Я буду балотуватися в Конгрес в 2020 році і, сподіваюся, переможу”, — написав Пападопулос. Він не уточнив, який штат хотів би представляти в нижній палаті Конгресу США. В даний час, за даними ЗМІ, він живе в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
Екс-радник штабу Трампа також повідомив, що в пресі з’явилися публікації з критикою його рішення. За словами Пападопулоса, це його “лише ще більше мотивує здобути перемогу”.
Пападопулос 7 грудня був звільнений з в’язниці в місті Оксфорд (штат Вісконсін) після відбуття ув’язнення тривалістю 12 днів. Він був фігурантом розслідування втручання РФ у американські вибори. У вересні він був засуджений судом до тюремного ув’язнення за дачу неправдивих свідчень ФБР.
Пападопулос буде перебувати під особливим наглядом влади протягом 12 місяців, його також очікують громадські роботи тривалістю 200 годин.
Як повідомляв УНН, Трамп призначить Міка Малвені в.о. глави апарату Білого дому.