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Екс-радник Д.Трампа отримував гонорари від російських компаній - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18359 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Екс-радник з національної безпеки Дональда Трампа Майкл Флінн у своїй новій декларації вказав отримання гонорарів за публічні виступи від російських компаній. Хоча в декларації за 2015 рік вони були відсутні, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Так, серед таких джерел доходів М.Флінна вказані пропагандистський телеканал Russia Today, російська компанія "Волга-Дніпро" і американська "дочка" "Лабораторії Касперського".

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Білий дім опублікував обидві декларації колишнього радника Д.Трампа у суботу, 1 квітня. При цьому декларація за 2016 рік була подана М.Флінном 11 лютого, за кілька днів до звільнення з посади радника з національної безпеки.

В документі М.Флінн також вказав, що отримував гроші через Бюро спікерів, але не вказав організації, які наймали його для цієї роботи.

У цілому доходи М.Флінна за минулий рік склали щонайменше 1,3 млн дол., включно з більш ніж 827 тис. дол., отриманими через приналежну йому консалтингову фірму Flynn Intel Group.

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