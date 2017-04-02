Экс-советник Д.Трампа получал гонорары от российских компаний - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Экс-советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн в своей новой декларации указал получения гонораров за публичные выступления от российских компаний. Хотя в декларации 2015 года они отсутствовали, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Так, среди таких источников доходов М.Флинна указаны пропагандистский телеканал Russia Today, российская компания "Волга-Днепр" и американская "дочка" "Лаборатории Касперского".
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Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Д.Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана М.Флинном 11 февраля, за несколько дней до освобождения от должности советника по национальной безопасности.
В документе М.Флинн также указал, что получал деньги через Бюро спикеров, но не указал организации, нанимали его для этой работы.
В целом доходы М.Флинна за прошлый год составили не менее 1,3 млн долл., включая более чем 827 тыс. долл., полученными за принадлежащую ему консалтинговую фирму Flynn Intel Group.