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Екс-прокурору повідомлено про підозру в протидії акціям протесту на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишньому прокурору одного з районів Черкаської області повідомлено про підозру в кримінальному провадженні за фактами протидії протестним акціям у січні 2014 року. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Екс-прокурору повідомлено про підозру в протидії акціям протесту на Черкащині

"Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прокурору одного з районів Черкаської області у кримінальному провадженні за фактами протидії протестним акціям", - йдеться у повідомленні.

У цьому кримінальному провадженні перевіряється законність затримання, притягнення до кримінальної відповідальності та застосування запобіжних заходів щодо 66 осіб у період 23 – 27 січня 2014 року.

На підставі зібраних доказів у межах цього кримінального провадження 25.05.2017 року повідомлено про підозру колишньому прокурору одного з районів Черкаської області у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 343 (втручання службовою особою з використанням свого службового становища в діяльність працівників правоохоронних органів), ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності на виконання явно злочинного наказу, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення та іншою фальсифікацією), ч. 2 ст. 376 (втручання службовою особою з використанням свого службового становища в діяльність судових органів),ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 (організація на виконання явно злочинного наказу в інших особистих інтересах завідомо незаконного тримання осіб під вартою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному інкримінується вчинення вищевказаних протиправних дій щодо 7-ми незаконно затриманих осіб як особисто так і через втручання у діяльність своїх підлеглих та слідчих суддів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН 25 травня, заступника начальника управління Генпрокуратури затримано за підозрою в хабарництві.

Українські Національні Новини

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