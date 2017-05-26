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Экс-прокурору сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста в Черкасской области

Киев • УНН

 • 8764 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывшему прокурору одного из районов Черкасской области сообщено о подозрении в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям в январе 2014 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Экс-прокурору сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста в Черкасской области

"Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему прокурору одного из районов Черкасской области в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям", - говорится в сообщении.

В этом уголовном производстве проверяется законность задержания, привлечения к уголовной ответственности и применения мер в отношении 66 человек в период 23 - 27 января 2014 года.

На основании собранных доказательств в рамках этого уголовного производства 25.05.2017 года сообщено о подозрении бывшему прокурору одного из районов Черкасской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 343 (вмешательство должностным лицом с использованием своего служебного положения в деятельность работников правоохранительных органов), ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности на выполнение явно преступного приказа, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения и другой фальсификацией), ч. 2 ст. 376 (вмешательство должностным лицом с использованием своего служебного положения в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371 (организация выполнения явно преступного приказа в других личных интересах заведомо незаконного содержания лиц под стражей) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому инкриминируется совершение вышеуказанных противоправных действий в отношении 7-ми незаконно задержанных лиц как лично, так и через вмешательство в деятельность своих подчиненных и следственных судей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН 25 мая, заместителя начальника управления Генпрокуратуры задержан по подозрению во взяточничестве.

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