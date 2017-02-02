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Екс-прокурору Кримського регіону С.Нянчуру оголосили підозру у держзраді — ГПУ

Київ • УНН

 • 8215 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру колишньому прокурору Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Сергію Нянчуру. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

Екс-прокурору Кримського регіону С.Нянчуру оголосили підозру у держзраді — ГПУ

“За результатами досудового розслідування 01.02.2017 колишньому українському прокурору С.Нянчуру повідомлено про підозру за фактом державної зради (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України)”, — написала Л.Сарган.

За її словами, в ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2014 року С.Нянчур вступив на службу до незаконного органу, створеного окупаційними силами на підтримку утвердження на території України влади країни-окупанта, так званої “Военной прокуратуры Черноморского флота Российской Федерации”.

При цьому, за даними ГПУ, підозрюваний досі займає посаду першого заступника військового прокурора Чорноморського флоту РФ.

Санкція ст.111 ККУ, яку інкримінують С.Нянчуру, передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

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