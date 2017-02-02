Экс-прокурору Крымского региона С.Нянчуру объявили подозрение в госизмене - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила подозрение бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Сергею Нянчуру. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"По результатам предварительного расследования 01.02.2017 бывшему украинскому прокурору С.Нянчуру сообщено о подозрении по факту государственной измены (по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины)", - написала Л.Сарган.
По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что в марта 2014 года С.Нянчур поступил на службу в незаконный орган, созданный оккупационными силами в поддержку утверждения на территории Украины власти страны-оккупанта, так называемой "Военной прокуратуры Черноморского флота Российской Федерации".
При этом, по данным ГПУ, подозреваемый до сих пор занимает должность первого заместителя военного прокурора Черноморского флота РФ.
Санкция ст.111 УК, которую инкриминируют С.Нянчуру, предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.