Екс-прокурор Міжнародного трибуналу ООН по військовим злочинам закликала видати міжнародний ордер на арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Екс-прокурорка Міжнародного трибуналу ООН по військовим злочинам у колишній Югославії та Руанді Карла дель Понте закликала видати міжнародний ордер на арешт президента росії володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Колишній головний прокурор трибуналів ООН з військових злочинів у колишній Югославії та Руанді закликав видати міжнародний ордер на арешт президента росії володимира путіна.
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“Путін — військовий злочинець”, — сказала Карла дель Понте швейцарській газеті Le Temps в інтерв’ю.
В інтерв’ю швейцарським ЗМІ з нагоди виходу її останньої книги швейцарський юрист, який керував розслідуванням ООН у Руанді та колишній Югославії, сказала, що в Україні скоюються очевидні військові злочини.
Вона сказала, що була особливо шокована використанням масових поховань у війні росії проти України, яка нагадує найгірші війни в колишній Югославії.
“Я сподівалася більше ніколи не бачити масових поховань. Ці померлі люди мають коханих, які навіть не знають, що з ними сталося. Це неприпустимо”, - заявила Карла дель Понте.
Серед інших військових злочинів, які вона виявила в Україні, були напади на мирних жителів, руйнування цивільних будівель і навіть руйнування цілих сіл.
Колишній головний прокурор трибуналів ООН сказала, що розслідування в Україні буде легшим, ніж у Югославії, оскільки сама країна подала запит на міжнародне розслідування.
Вона сказала, що можна буде притягнути до відповідальності навіть путіна.
Дель Понте додала, що слід провести розслідування щодо можливих військових злочинів, скоєних обома сторонами, вказавши також на повідомлення про нібито катування українськими військами деяких російських військовополонених.
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