Экс-прокурор Международного трибунала ООН по военным преступлениям призвала выдать международный ордер на арест путина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Экс-прокурор Международного трибунала ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии и по Руанде, Карла дель Понте призвала выдать международный ордер на арест президента россии владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Бывший главный прокурор трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде призвал выдать международный ордер на арест президента россии владимира путина.
Цитата
“Путин — военный преступник”, — сказала Карла дель Понте швейцарской газете Le Temps в интервью.
В интервью швейцарским СМИ по случаю выхода ее последней книги швейцарский юрист, который руководил расследованием ООН в Руанде и бывшей Югославии, сказала, что в Украине совершаются очевидные военные преступления.
Она сказала, что была особенно шокирована использованием массовых захоронений в войне россии против Украины, которая напоминает худшие войны в бывшей Югославии.
“Я надеялась больше никогда не видеть массовых захоронений. Эти умершие люди имеют возлюбленных, которые даже не знают, что с ними произошло. Это недопустимо", - заявила Карла дель Понте.
Среди других военных преступлений, которые она обнаружила в Украине, были нападения на мирных жителей, разрушение гражданских зданий и даже разрушение целых деревень.
Бывший главный прокурор трибуналов ООН сказала, что расследование в Украине будет легче, чем в Югославии, поскольку сама страна подала запрос на международное расследование.
Она сказала, что можно будет привлечь к ответственности даже путина.
Дель Понте добавила, что следует провести расследование в отношении возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами, указав также на сообщения о якобы пытках украинскими войсками некоторых российских военнопленных.
Напомним
Байден назвал Путина "военным преступником".