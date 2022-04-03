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Экс-прокурор Международного трибунала ООН по военным преступлениям призвала выдать международный ордер на арест путина

Киев • УНН

 • 287566 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Экс-прокурор Международного трибунала ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии и по Руанде, Карла дель Понте призвала выдать международный ордер на арест президента россии владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Экс-прокурор Международного трибунала ООН по военным преступлениям призвала выдать международный ордер на арест путина

Детали

Бывший главный прокурор трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде призвал выдать международный ордер на арест президента россии владимира путина.

Цитата

“Путин — военный преступник”, — сказала Карла дель Понте швейцарской газете Le Temps в интервью.

В интервью швейцарским СМИ по случаю выхода ее последней книги швейцарский юрист, который руководил расследованием ООН в Руанде и бывшей Югославии, сказала, что в Украине совершаются очевидные военные преступления.

Она сказала, что была особенно шокирована использованием массовых захоронений в войне россии против Украины, которая напоминает худшие войны в бывшей Югославии.

“Я надеялась больше никогда не видеть массовых захоронений. Эти умершие люди имеют возлюбленных, которые даже не знают, что с ними произошло. Это недопустимо", - заявила Карла дель Понте.

Среди других военных преступлений, которые она обнаружила в Украине, были нападения на мирных жителей, разрушение гражданских зданий и даже разрушение целых деревень.

Бывший главный прокурор трибуналов ООН сказала, что расследование в Украине будет легче, чем в Югославии, поскольку сама страна подала запрос на международное расследование.

Она сказала, что можно будет привлечь к ответственности даже путина.

Дель Понте добавила, что следует провести расследование в отношении возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами, указав также на сообщения о якобы пытках украинскими войсками некоторых российских военнопленных.

Напомним

Байден назвал Путина "военным преступником".

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