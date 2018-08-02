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Екс-президент Польщі Лех Валенса вибачився перед братом Леха Качинського

Екс-президент Польщі Лех Валенса вибачився перед братом Леха Качинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі Лех Валенса вибачився перед лідером правлячої в країні партії “Закон і справедливість” (ЗіС) Ярославом Качинським. Своє звернення, що починається зі слів “Брат Качинський”, Валенса опублікував в Facebook, передає УНН.

“Незабаром я і ти разом з усім нашим поколінням вирушимо у вічність. Я б хотів залишити після себе порядок. Хотів би примиритися з ворогами”, — написав екс-президент.

“Якщо я зробив щось проти тебе, то прошу вибачення і можу тобі і твоєму братові Леху (президенту Леху Качинському, який загинув у катастрофі під Смоленськом), світла йому пам’ять, все пробачити, включаючи вашу найбільшу підлість — провокацію під назвою “папки Кищака”, — додав Валенса.

Інститут національної пам’яті Польщі в минулому році представив громадськості збірник документів, що вказують на агентурне минуле Валенси за часів Польської Народної Республіки. Повідомлялося, що ці матеріали були знайдені в будинку колишнього глави МВС генерала Чеслава Кіщака. Зокрема, серед них є справа таємного агента, який працював під псевдонімом Болек, в тому числі написане від руки зобов’язання про співпрацю, підписане “Лех Валенса “Болек”.

Сам Валенса неодноразово заявляв, що “папка Болека” — це фальшивка, виготовлена комуністичною владою, щоб скомпрометувати його в період зростання популярності відомої профспілки “Солідарність”. Як стверджує Валенса, він не очікував, що ці матеріали будуть використані проти нього у вільній Польщі. На його думку, “це політична зрада і кримінал”. “Ви відповісте за це у вільній і демократичній Польщі”, — говорив політик, звертаючись до своїх опонентів, лідером яких він вважає стоїть зараз при владі Качинського.

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