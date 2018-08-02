Экс-президент Польши Лех Валенса извинился перед братом Леха Качиньского

“Вскоре я и ты вместе со всем нашим поколением отправимся в вечность. Я бы хотел оставить после себя порядок. Хотел бы примириться с врагами”, — написал экс-президент.

“Если я сделал что-то против тебя, то прошу прощения и могу тебе и твоему брату Леху (президенту Леху Качиньскому, погибшему в крушении под Смоленском), светлая ему память, все простить, включая вашу самую большую подлость — провокацию под названием “папки Кищака”, — добавил Валенса.

Институт национальной памяти Польши в прошлом году представил общественности сборник документов, указывающих на агентурное прошлое Валенсы во времена Польской Народной Республики. Сообщалось, что эти материалы были найдены в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В частности, среди них есть дело тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное “Лех Валенса “Болек”.

Сам Валенса неоднократно заявлял, что “папка Болека” — это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности известного профсоюза “Солидарность”. Как утверждает Валенса, он не ожидал, что эти материалы будут использованы против него в свободной Польше. По его мнению, “это политическое предательство и криминал”. “Вы ответите за это в свободной и демократической Польше”, — говорил политик, обращаясь к своим оппонентам, лидером которых он считает стоящего сейчас у власти Качиньского.