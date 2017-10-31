Екс-президент Каталонії виступить на прес-конференції в Брюсселі

Виступ К.Пучдемона може пролити світло на припущення, поширені раніше в ЗМІ про те, що колишній лідер буде просити політичного притулку в Бельгії.

Нагадаємо, К.Пучдемон приїхав до Брюсселя в понеділок, у той самий день, коли іспанські прокурори звинуватили у заколоті, заворушеннях та розтраті проти колишніх каталонських лідерів, які оголосили про незалежність регіону від Іспанії.





