Екс-президент Каталонії виступить на прес-конференції в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон прибув до Пресс-Клубу в Брюсселі щоб виступити на прес-конференції, передає УНН з посиланням на AP.
Виступ К.Пучдемона може пролити світло на припущення, поширені раніше в ЗМІ про те, що колишній лідер буде просити політичного притулку в Бельгії.
Нагадаємо, К.Пучдемон приїхав до Брюсселя в понеділок, у той самий день, коли іспанські прокурори звинуватили у заколоті, заворушеннях та розтраті проти колишніх каталонських лідерів, які оголосили про незалежність регіону від Іспанії.