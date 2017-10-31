Экс-президент Каталонии выступит на пресс-конференции в Брюсселе

Выступление К.Пучдемона может пролить свет на предположение, распространенные ранее в СМИ о том, что бывший лидер будет просить политического убежища в Бельгии.

Напомним, К.Пучдемон приехал в Брюссель в понедельник, в тот же день, когда испанские прокуроры обвинили в мятеже, беспорядках и растрате против бывших каталонских лидеров, которые объявили о независимости региона от Испании.





