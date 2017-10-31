Экс-президент Каталонии выступит на пресс-конференции в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в Пресс-Клуб в Брюсселе чтобы выступить на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на AP.
Выступление К.Пучдемона может пролить свет на предположение, распространенные ранее в СМИ о том, что бывший лидер будет просить политического убежища в Бельгии.
Напомним, К.Пучдемон приехал в Брюссель в понедельник, в тот же день, когда испанские прокуроры обвинили в мятеже, беспорядках и растрате против бывших каталонских лидеров, которые объявили о независимости региона от Испании.