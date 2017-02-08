Екс-правоохоронця РФ засудили за участь в діяльності "ДНР"

До 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили громадянина Російської Федерації, уродженця м. Москва, колишнього співробітника правоохоронних органів РФ, який брав участь у діяльності терористичної організації “ДНР”.

В судовому засіданні доведено, що чоловік з січня 2015 року по вересень 2016 року брав участь у терористичній організації “ДНР”, у складі одного з незаконних збройних підрозділів якої вчиняв акти збройного опору підрозділам сил АТО. Протиправну діяльність указаної особи припинено 08 вересня 2016 року військовослужбовцями Збройних Сил України, які затримали його із боєприпасами поблизу м. Торецьк Донецької області.

Як повідомляв УНН, “міністра держбезпеки “ДНР” запідозрили в незаконному арешті 4 підлітків.