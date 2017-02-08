Экс-милиционера РФ осудили за участие в деятельности "ДНР"

К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин Российской Федерации, уроженец г. Москва, бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, который участвовал в деятельности террористической организации "ДНР".

В судебном заседании доказано, что мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. участвовал в террористической организации "ДНР", в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО. Противоправная деятельность указанного лица прекращена 8 сентября 2016 года военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые задержали его с боеприпасами вблизи г. Торецкое Донецкой области.

Как сообщал УНН, "министра госбезопасности "ДНР" заподозрили в незаконном аресте 4 подростков.